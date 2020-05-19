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Стаховский: Уделяем Усику и Ломаченко слишком много внимания
Первая ракетка Украины поговорил о конфликте боксеров с обществом.
Василий Ломаченко и Александр Усик подверглись критике после съемок в российском религиозном фильме. Двух боксеров внесли в базу данных «Миротворца».
"Я думаю, вы видели пожелания других спортсменов, которые хотели бы даже с ними в клетку залезть.
Мы с вами, как общество, уделяем Усику и Ломаченко слишком много внимания, поднимая вес их рычагов влияния.
Спортсмены не имеют права влиять на политические и национальные ценности. Да, это суперкрутые спортсмены, но, как к людям, к ним есть вопросы", - говорит Стаховский.
Ранее UA-Футбол сообщал, что тренер борца Грицая обвинил Усика и Ломаченко в связах с ФСБ.