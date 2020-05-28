Экс-промоутер Кличко: Был бы рад увидеть Владимира в ринге

Владимир Кличко завершил карьеру три года назад, но бывший гегемон супертяжелого веса все еще может вернуться на ринг ради рекорда Джорджа Формана, который остается самым возрастным чемпионом мира в истории хэвивейта.

«Лично я был бы рад вновь увидеть Владимира в ринге. Он остается в отличной форме. Я уже говорил, что поддержу любое его решение. Он так много достиг в боксе. Ему нечего доказывать.

Он олимпийский чемпион, он дольше всех держал пояс чемпиона мира в супертяжелом весе. Так что ему нечего доказывать. Но если он все же решит вернуться, то, думаю, будет невероятно успешен против всех этих парней.

Владимир не боится никого. Я знаю, что он всегда хотел получить возможность поквитаться за поражение от Фьюри, вернуть свои титулы. Так что я не буду списывать Кличко со счетов в любом из поединков, если он решит вернуться в бокс», - сказал Леффлер.

Ранее стало известно, что Владимир Кличко вошел в команду Эвандера Холифилда.