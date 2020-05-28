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Экс-промоутер Кличко: Был бы рад увидеть Владимира в ринге
Том Леффлер поговорил о возможном камбэке легендарного украинца.
Владимир Кличко завершил карьеру три года назад, но бывший гегемон супертяжелого веса все еще может вернуться на ринг ради рекорда Джорджа Формана, который остается самым возрастным чемпионом мира в истории хэвивейта.
«Лично я был бы рад вновь увидеть Владимира в ринге. Он остается в отличной форме. Я уже говорил, что поддержу любое его решение. Он так много достиг в боксе. Ему нечего доказывать.
Он олимпийский чемпион, он дольше всех держал пояс чемпиона мира в супертяжелом весе. Так что ему нечего доказывать. Но если он все же решит вернуться, то, думаю, будет невероятно успешен против всех этих парней.
Владимир не боится никого. Я знаю, что он всегда хотел получить возможность поквитаться за поражение от Фьюри, вернуть свои титулы. Так что я не буду списывать Кличко со счетов в любом из поединков, если он решит вернуться в бокс», - сказал Леффлер.
Ранее стало известно, что Владимир Кличко вошел в команду Эвандера Холифилда.