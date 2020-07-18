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Теофимо Лопес: 3 октября - это тот самый день. Видео
Американец тренируется
Американский чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) показал свою подготовку к бою против украинского чемпиона по версиям WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).
"3 октября - это тот самый день" - написал он.
Напомним, что ранее Теофимо Лопес-старший рассказал о подготовке своего сына.
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