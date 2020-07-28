Усик отказался от социальных сетей

Свою позицию по публичности Александр Усик аргументировал в интервью своему каналу на YouTube.

"За последние полгода, анализируя, что происходит, я еще больше задумался о том, что я буду молчать. Я буду просто делать и молчать. Когда мне будет нужно – я скажу.

Я вышел из каких-то моментов, из соцсетей, новостей. Я считаю, что это лишнее, оно много времени забирает", - сказал бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

Усик в 2020 году стал фигурантом большого скандала, когда опубликовал видео с избиением вымышленного критика. После этого боксеру бросил вызов борец Богдан Грицай, но поединок так и не состоялся.

Александр Усик после завершения пандемии коронавируса должен провести бой с Дереком Чисорой. Для украинца этот поединок станет вторым с момента перехода в супертяжелый вес.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик на карантине перенес операцию на локте.