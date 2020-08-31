Постол сохранил место в топ-5 лучших боксеров Украины

Накануне Виктор Постол (31-3, 12 КО) в Лас-Вегасе в близком бою решением большинства судей проиграл чемпиону WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресу (26-0, 17 КО).

Третье поражение в карьере не помешало Постолу остаться в пятерке самых рейтинговых боксеров Украины по версии портала BoxRec. Виктор уступает только Василию Ломаченко, Александру Усику и Сергею Деревянченко:

Среди боксеров первого полусреднего веса Постол в мире идет на шестой позиции. Лидируют Джош Тэйлор, Реджис Прогрейс и Хосе Рамирес.