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Постол сохранил место в топ-5 лучших боксеров Украины

Бокс
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Версия BoxRec.

Постол сохранил место в топ-5 лучших боксеров Украины
Новина українською

Накануне Виктор Постол (31-3, 12 КО) в Лас-Вегасе в близком бою решением большинства судей проиграл чемпиону WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресу (26-0, 17 КО).

Третье поражение в карьере не помешало Постолу остаться в пятерке самых рейтинговых боксеров Украины по версии портала BoxRec. Виктор уступает только Василию Ломаченко, Александру Усику и Сергею Деревянченко:

Постол сохранил место в топ-5 лучших боксеров Украины - изображение 1

Среди боксеров первого полусреднего веса Постол в мире идет на шестой позиции. Лидируют Джош Тэйлор, Реджис Прогрейс и Хосе Рамирес.

Ранее UA-Футбол объяснял, почему Виктору Постолу еще рано уходить из бокса.

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В статье: Бокс Виктор Постол
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