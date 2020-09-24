Объявлены имена судей боя Деревянченко – Чарло

Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) 26 сентября на арене Mohegan Sun Casino в Анкасвилле (штат Коннектикут) встретится с чемпионом WBC в среднем весе Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

В ринге вместе с боксерами будет находиться Харви Док – именно этот рефери в прошлом году работал на поединке Деревянченко и Головкина. Также Док пересекался с Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком.

Судейские записки в бою Деревянченко – Чарло будут вести Стив Вайсфельд, Тим Читэм и Дэвид Сазерленд.