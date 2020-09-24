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Деревянченко: Собираюсь давить на Чарло с первых секунд

Бокс
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Украинец рассказал о плане на бой

Деревянченко: Собираюсь давить на Чарло с первых секунд
Новина українською

Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в ночь с субботы на воскресенье на арене казино Mohegan Sun (штат Коннектикут) проведет бой с чемпионом WBC в среднем весе Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

"Собираюсь оказывать на Чарло постоянное давление со стартовых секунд. Собираюсь налегать на джеб, работу ног и комбинации, чтобы победить.

Я очень упорно готовился, и мне хорошо помогли спарринг-партнеры – они дали мне понимание того, с чем придется столкнуться в ринге. Сейчас осталось только выйти на бой и не отступать от плана на поединок.

Это большой бой, но победа откроет передо мной еще больше возможностей. Я буду готов к объединительным схваткам, буду готов выйти на следующий уровень", - сказал Деревянченко на пресс-конференции.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в Украине бой Деревянченко – Чарло покажет телеканал «Интер».

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В статье: Сергей Деревянченко Жермалл Чарло
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Источник:
Vringe.com
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