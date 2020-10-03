Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теофимо Лопес: Меня не смущает тот факт, что я аутсайдер в бою против Ломаченко
Комментарий американца
Американский чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) прокомментировал свою позицию аутсайдера в поединке против украинского чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует BoxingScene:
"Меня не смущает, что я аутсайдер боя с Ломаченко. На самом деле я хочу, чтобы шансы были в его пользу. Таким образом я могу сделать ставку на себя и заработать побольше денег.
Но, думаю, что к концу вечера, как только мы начнем финальное взвешивание и все остальное, шансы могут быть 50 на 50. Так что, если вы хотите заработать на Теофимо, делайте ставки прямо сейчас" - сказал он.
Напомним, что ранее появилась информация о