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Теофимо Лопес: Меня не смущает тот факт, что я аутсайдер в бою против Ломаченко

Бокс
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Комментарий американца

Теофимо Лопес: Меня не смущает тот факт, что я аутсайдер в бою против Ломаченко
UA-Футбол
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Американский чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) прокомментировал свою позицию аутсайдера в поединке против украинского чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Меня не смущает, что я аутсайдер боя с Ломаченко. На самом деле я хочу, чтобы шансы были в его пользу. Таким образом я могу сделать ставку на себя и заработать побольше денег.

Но, думаю, что к концу вечера, как только мы начнем финальное взвешивание и все остальное, шансы могут быть 50 на 50. Так что, если вы хотите заработать на Теофимо, делайте ставки прямо сейчас" - сказал он.

Напомним, что ранее появилась информация о присутствии болельщиков на поединке Ломаченко - Лопес.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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