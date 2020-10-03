Анонс боя Ломаченко - Лопес от ESPN. Видео

Американский канал ESPN выпустил анонс к бою между чемпионом мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Напомним, что ранее Теофимо Лопес рассказал о своем отношеним к статусу аутсайдера в бою против украинца.