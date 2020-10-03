  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Анонс боя Ломаченко - Лопес от ESPN. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анонс боя Ломаченко - Лопес от ESPN. Видео

Бокс
(1 голосов)

Битва уже совсем скоро

Анонс боя Ломаченко - Лопес от ESPN. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Американский канал ESPN выпустил анонс к бою между чемпионом мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Напомним, что ранее Теофимо Лопес рассказал о своем отношеним к статусу аутсайдера в бою против украинца.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...