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Анонс боя Ломаченко - Лопес от ESPN. Видео
Битва уже совсем скоро
Американский канал ESPN выпустил анонс к бою между чемпионом мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).
Напомним, что ранее Теофимо Лопес
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