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Беринчик посетил тренировочный лагерь Усика. Фото
Поддержал соотечественника
Украинский легковес Денис Беринчик (13-0, 7 КО) посетил тренировочный лагерь своего соотечественника Александра Усика (17-0, 13 КО), который активного готовится к поединку против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО). Соответствующее фото Денис разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Тренировочный лагерь"
Напомним, что ранее промоутер Усика
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