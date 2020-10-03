Беринчик посетил тренировочный лагерь Усика. Фото

Украинский легковес Денис Беринчик (13-0, 7 КО) посетил тренировочный лагерь своего соотечественника Александра Усика (17-0, 13 КО), который активного готовится к поединку против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО). Соответствующее фото Денис разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Тренировочный лагерь"