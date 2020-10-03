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Беринчик посетил тренировочный лагерь Усика. Фото

Бокс
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Поддержал соотечественника

Беринчик посетил тренировочный лагерь Усика. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Денис Беринчик (13-0, 7 КО) посетил тренировочный лагерь своего соотечественника Александра Усика (17-0, 13 КО), который активного готовится к поединку против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО). Соответствующее фото Денис разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Тренировочный лагерь"

Беринчик посетил тренировочный лагерь Усика. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее промоутер Усика заболел коронавирусом.

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В статье: Александр Усик Денис Беринчик
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