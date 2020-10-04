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Новая метода: Усик во время тренировок решает примеры для первого класса. Фото
Украинец разминает мозги
Украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) во время подготовки к бою против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) тренирует не только мышцы рук и ног, но и головы.
Так, в одной из тренировочных упражнений украинец решает на первый взгляд довольно легкие примеры, но именно они развивают логическое мышление у спортсмена. Как известно, ранее такие задачи решал и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО).
Напомним, что ранее Чисора
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