Новая метода: Усик во время тренировок решает примеры для первого класса. Фото

Украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) во время подготовки к бою против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) тренирует не только мышцы рук и ног, но и головы.

Так, в одной из тренировочных упражнений украинец решает на первый взгляд довольно легкие примеры, но именно они развивают логическое мышление у спортсмена. Как известно, ранее такие задачи решал и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО).