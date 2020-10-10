Тимоти Брэдли: Когда ты держишь Ломаченко на дистанции, то не позволяешь выйти на удобное расстояние

Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли рассказал о сильных и слабых сторонах чемпиона мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпиона по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) за неделю до их очной встречи. Его слова цитирует IFL.TV:

"Обычно Лопес стоит перед соперником в широкой стойке. Как правило, он садится, чтобы нанести удар, так что он твердо стоит на канвасе и не движется чертовски много. Поэтому я ожидаю, что Лопес будет стоять непосредственно перед Ломаченко. Можно услышать, как многие говорят Лопесу "Прессингуй его, прессингуй. Он не знает, как драться на отходах".

Это может сработать. Правда, я не видел никого, кто бы заставил Ломаченко пятиться. Зато я видел бойцов, которые достигали значительных успехов, когда держали его на дистанции.

Когда ты держишь Ломаченко на дистанции, то не позволяешь выйти на удобное расстояние. Тот же Педраса слегка в этом преуспел, усложнив задачу для Ломы. То же самое касается Линареса" - сказал он.