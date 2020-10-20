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Арум рассказал, при каких условиях состоится реванш Ломаченко и Лопеса

Бокс
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Арум рассказал, при каких условиях состоится реванш Ломаченко и Лопеса
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Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

В контракте на бой не был прописан реванш. Ломаченко публично не говорил о желании отомстить Лопесу, а американец заявил, что его не интересует повторная встреча с двукратным олимпийским чемпионом из Белгород-Днестровского.

"Реванш Ломаченко и Лопеса? Его необходимо проводить после окончания пандемии COVID-19, чтобы мы могли заработать деньги на входных билетах и других вещах", - заявил промоутер двух боксеров Боб Арум в интервью для ESPN.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Василий Ломаченко резко скатился в рейтинге BoxRec.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
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