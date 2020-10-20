Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арум рассказал, при каких условиях состоится реванш Ломаченко и Лопеса
Никакой определенности нет
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).
В контракте на бой не был прописан реванш. Ломаченко публично не говорил о желании отомстить Лопесу, а американец заявил, что его не интересует повторная встреча с двукратным олимпийским чемпионом из Белгород-Днестровского.
"Реванш Ломаченко и Лопеса? Его необходимо проводить после окончания пандемии COVID-19, чтобы мы могли заработать деньги на входных билетах и других вещах", - заявил промоутер двух боксеров Боб Арум в интервью для ESPN.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Игрок Эвертона пытался украсть красную карточку у судьи, чтобы спасти партнера в матче с Ливерпулем
- Инсайдер предсказывает уход Ломаченко из легкого веса
- Динамо - Ювентус. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов
- Лопес: Мне плевать, я один удар принимаю и сразу отдаю
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО