Арум рассказал, при каких условиях состоится реванш Ломаченко и Лопеса

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

В контракте на бой не был прописан реванш. Ломаченко публично не говорил о желании отомстить Лопесу, а американец заявил, что его не интересует повторная встреча с двукратным олимпийским чемпионом из Белгород-Днестровского.

"Реванш Ломаченко и Лопеса? Его необходимо проводить после окончания пандемии COVID-19, чтобы мы могли заработать деньги на входных билетах и других вещах", - заявил промоутер двух боксеров Боб Арум в интервью для ESPN.