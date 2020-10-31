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Боб Арум: Я отдаю предпочтение Усику, думаю, он выиграет бой

Бокс
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Боб Арум: Я отдаю предпочтение Усику, думаю, он выиграет бой
UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум определил своего фаворита в поединке между украинским супертяжеловесом Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Его слова цитирует FightNews:

"Я знаю Усика лично и являюсь большим поклонником. Считаю, что он отличный боец ​​и предпочел бы его. Не знаю, будет ли это остановка поєдинка, Александр просто отличный боксер. К тому же мы все знаем, какой подбородок у Чисоры. Но я отдаю предпочтение Усику. Думаю, он выиграет бой" - сказал Арум.

Напомним, что ранее Усик прокомментировал свое поведение перед боем с Чисорой.

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В статье: Александр Усик Боб Арум Дерек Чисора
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