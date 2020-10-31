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Боб Арум: Я отдаю предпочтение Усику, думаю, он выиграет бой
Комментарий специалиста
Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум определил своего фаворита в
"Я знаю Усика лично и являюсь большим поклонником. Считаю, что он отличный боец и предпочел бы его. Не знаю, будет ли это остановка поєдинка, Александр просто отличный боксер. К тому же мы все знаем, какой подбородок у Чисоры. Но я отдаю предпочтение Усику. Думаю, он выиграет бой" - сказал Арум.
Напомним, что ранее Усик
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