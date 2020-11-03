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Уоррен: Джошуа говорит о том, что скорее освободит титул, чем подерется с Усиком

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Фрэнк назвал возможного соперника украинца

Уоррен: Джошуа говорит о том, что скорее освободит титул, чем подерется с Усиком
Новина українською

Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал возможность проведения поединка между Александром Усиком(18-0, 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (14-0, 13 KO).

"Даниэль сейчас занимает второе место в рейтинге WBO, а Усик – обязательный претендент для Джошуа. Энтони говорит о том, что скорее освободит титул, чем подерется с Усиком.

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Я не знаю, сделает ли он это, но если так и будет, то это значит, что Даниэль подерется с Усиком. Правда, сначала ему нужно победить Джо Джойса 28 ноября. Если этот поединок будет возможен, я моментально его устрою", – сказал Уоррен.

Бой Дюбуа – Джойс состоится 28 ноября. Усик победил Чисору единогласным решением судей – 117-112, 115-113, 115-113.

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В статье: Александр Усик Фрэнк Уоррен
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Источник:
ua.tribuna

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