Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уоррен: Джошуа говорит о том, что скорее освободит титул, чем подерется с Усиком
Фрэнк назвал возможного соперника украинца
Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал возможность проведения поединка между Александром Усиком(18-0, 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (14-0, 13 KO).
"Даниэль сейчас занимает второе место в рейтинге WBO, а Усик – обязательный претендент для Джошуа. Энтони говорит о том, что скорее освободит титул, чем подерется с Усиком.
Я не знаю, сделает ли он это, но если так и будет, то это значит, что Даниэль подерется с Усиком. Правда, сначала ему нужно победить Джо Джойса 28 ноября. Если этот поединок будет возможен, я моментально его устрою", – сказал Уоррен.
Бой Дюбуа – Джойс состоится 28 ноября. Усик победил Чисору единогласным решением судей – 117-112, 115-113, 115-113.
Популярное сейчас
- Шахтер – Боруссия (М) 0:6. Видео голов и обзор матча
- Тотальное доминирование. Шикарный гол Плеа, который довел преимущество Боруссии до разгромного
- Барселона - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
- Усик - Чисора: Где и когда смотреть второй бой украинца в супертяжах
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО