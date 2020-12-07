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Олимпийская чемпионка бросила вызов ютуберу, который нокаутировал звезду НБА

Бокс
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Олимпийская чемпионка бросила вызов ютуберу, который нокаутировал звезду НБА
Новина українською

Звезда женского бокса Кларисса Шилдс (10-0, 2 КО) в статусе двукратной олимпийской чемпионки и действующей чемпионки WBC и WBO в первом среднем весе готова протестировать на прочность Джейка Пола, который в конце октября на разогреве у Майка Тайсона и Роя Джонса отправил в глубокий нокаут экс-баскетболиста Нэйта Робинсона.

"Я, Кларисса Шилдс, надеру задницу Джейка Пола! Он может выйти в ринг с весом 80 кг, я выйду будучи 76,2 кг – и все равно выбью из него дерьмо.

Джейк Пол делает деньги, но пусть держится подальше от нас, настоящих бойцов. Скажу тем, кто говорит, что он уничтожит меня, потому что я женщина. Я величайшая из женщин! Так что нет, он ничего со мной не сделает. А если считает, что у него получится, пусть попробует!", - заявила Шилдс.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Мейвезер объявил о бое со звездой YouTube.

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В статье: Бокс Кларесса Шилдс
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Источник:
Vringe.com

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