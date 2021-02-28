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За три раунда - 11 ударов: Статистика поединка Альварес - Йылдырым

Бокс
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Мексиканский гроссмейстер

За три раунда - 11 ударов: Статистика поединка Альварес - Йылдырым

UA-Футбол
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В ночь с 27 на 28 февраля состоялся поединок за звание чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBC и WBA между действующим обладателем титулов, мексиканцем Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО) и турком Авни Йылдырымом (21-3, 14 КО ).

Так, за три раунда поединка Канело выбросил 168 ударов, в том числе 67 точных. Его соперник совершил 105 попыток донести свой удар из которых всего 11 дошли до цели.

Напомним, что ранее Альварес прокомментировал свою победу над Йылдырымом.

Отметим, что Сондерс рассказал, что он сможет остановить Альвареса.

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В статье: Сауль Альварес Авни Йылдырым
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