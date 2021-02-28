За три раунда - 11 ударов: Статистика поединка Альварес - Йылдырым

В ночь с 27 на 28 февраля состоялся поединок за звание чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBC и WBA между действующим обладателем титулов, мексиканцем Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО) и турком Авни Йылдырымом (21-3, 14 КО ).

Так, за три раунда поединка Канело выбросил 168 ударов, в том числе 67 точных. Его соперник совершил 105 попыток донести свой удар из которых всего 11 дошли до цели.

Напомним, что ранее Альварес прокомментировал свою победу над Йылдырымом.