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За три раунда - 11 ударов: Статистика поединка Альварес - Йылдырым
Мексиканский гроссмейстер
В ночь с 27 на 28 февраля состоялся поединок за звание чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBC и WBA между действующим обладателем титулов, мексиканцем Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО) и турком Авни Йылдырымом (21-3, 14 КО ).
Так, за три раунда поединка Канело выбросил 168 ударов, в том числе 67 точных. Его соперник совершил 105 попыток донести свой удар из которых всего 11 дошли до цели.
Напомним, что ранее Альварес
Отметим, что Сондерс
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