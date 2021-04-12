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Джошуа и Фьюри могут подраться 24 июля на Уэмбли

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Джошуа и Фьюри могут подраться 24 июля на Уэмбли

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что долгожданный бой за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) может пройти 24 июля в Лондоне на 90-тысячной арене Уэмбли.

«Прогнозы? Я вам так скажу, если до середины этой недели вы не услышите по поводу боя никаких плохих новостей, значит, все у нас идет по плану», - сказал Хирн.

Джошуа и Фьюри могут определить первого с 1999 года абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 22 года назад этот статус принадлежал также боксеру из Великобритании – экс-сопернику Виталия Кличко Ленноксу Льюису.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Холифилд не будет драться с Тайсоном в выставочном бою.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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