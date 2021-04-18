Эдди Хирн: Посмотрим, захочет ли Фьюри проводить реванш, если проиграет Джошуа

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что заключение сделки на бой Фьюри - Джошуа уже находится на финишной прямой. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Сейчас просто нужно завершить сделку и удостовериться, что все ею довольны. Поединок состоится летом. Раскрутка боя будет невероятной.

Это бой ради бокса. Никто не хотел другого поединка. Мы приняли полученное предложение, нам просто нужно завершить переговоры и бумажную работу. Мы готовы этим заняться.

Посмотрим, захочет ли Фьюри проводить реванш, если проиграет Джошуа. Возможно, он уйдет из бокса, после того как его остановят" - сказал он.