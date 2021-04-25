Дэвид Хэй: Фьюри не понимает, что для победы над Джошуа ему надо быть идеальным

Бывший британский супертяжеловес Дэвид Хэй рассказал, что не верит в то, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) выйдет на бой против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО ) в идеальной форме и. Его слова цитирует TalkSport:

"У Джошуа есть набор навыков. У него есть все инструменты, которые нужны, чтобы составить план на бой, который реально позволяет победить Тайсона Фьюри. Чтобы побить скользкого и жесткого парня, тебе нужно бить сериями. Одного мощного удара за один раз недостаточно, спросите об этом Деонтея Уайлдера. Тебе нужна хорошая работа ног, ты должен быть способным готовить атаки, тебе действительно необходимо поверить в то, что ты можешь победить в этом бою. Но в то же время тебе надо испытывать страх.

Я не верю, что Фьюри выйдет на бой с Джошуа, действительно думая, что ему придется столкнуться с этим, что ему придется быть идеальным бойцом. Я считаю, что он выйдет в ринг так же, как против Уайлдера, надеясь, что после его попытки с Джошуа будет то же самое, что и с Деонтеем" - сказал он.