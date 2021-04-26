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Джойс: Хочу нокаутировать Усика

Бокс
(2 голосов)

Британец настроен серьезно

Джойс: Хочу нокаутировать Усика

Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 КО) в 2021 году может провести бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за статус временного чемпиона мира по версии WBO.

Усик в 2013 году побил Джойса в WSB. Теперь британцу нужен реванш.

"Я смотрю по его Instagram, что он пытается набрать вес. Будет ли этот вес служить ему? Посмотрим. Он был очень быстрым и жестким в WSB. У нас был отличный бой, мы уважали друг друга. Будет снова потрясающий бой. Посмотрим, каким будет Усик и каким будет Джойс.

Я хочу сделать заявление, я хочу его нокаутировать, поквитаться за свое поражение. Это тревожит меня, портит мой рекорд в WSB. У меня вроде бы одно поражение в WSB, он забрал мой 0. Я хочу отомстить.

Что с боем? Сейчас я просто жду, тренируюсь, провожу спарринги. Мы должны дождаться официального объявления поединка Джошуа – Фьюри", - заявил Джойс.

Ранее Александр Гвоздик сделал прогноз на бой Усика и Джойса.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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Источник:
Vringe.com

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