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Чарло поднимется в весе ради боя с Альваресом

Бокс
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А кто гарантировал ему бой?

Чарло поднимется в весе ради боя с Альваресом

UA-Футбол
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Американский средневес Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) после победы Сауля Альвареса (56-1-2; 38 КО) над Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 КО) объявил, что поднимется в весе ради боя с мексиканцем. Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram:

"К черту деньги, к черту славу, к черту социальные сети. Я потеряю свой титул и поднимусь в суперсредний вес, чтобы бой с Канело случился сейчас. Боксу нужно, чтобы этот поединок состоялся" - написал он.

Кто гарантировал Чарло организации поединка с Альваресом - не известно.

Напомним, что ранее Сауль прокомментировал победу над Сондерсом.

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В статье: Сауль Альварес Джермелл Чарло
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