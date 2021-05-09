Чарло поднимется в весе ради боя с Альваресом

Американский средневес Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) после победы Сауля Альвареса (56-1-2; 38 КО) над Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 КО) объявил, что поднимется в весе ради боя с мексиканцем. Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram:

"К черту деньги, к черту славу, к черту социальные сети. Я потеряю свой титул и поднимусь в суперсредний вес, чтобы бой с Канело случился сейчас. Боксу нужно, чтобы этот поединок состоялся" - написал он.

Кто гарантировал Чарло организации поединка с Альваресом - не известно.