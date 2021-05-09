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Чарло поднимется в весе ради боя с Альваресом
А кто гарантировал ему бой?
Американский средневес Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) после
"К черту деньги, к черту славу, к черту социальные сети. Я потеряю свой титул и поднимусь в суперсредний вес, чтобы бой с Канело случился сейчас. Боксу нужно, чтобы этот поединок состоялся" - написал он.
Кто гарантировал Чарло организации поединка с Альваресом - не известно.
Напомним, что ранее Сауль
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