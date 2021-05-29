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Хэйни о возможном поединке с Ломаченко: Я не хочу заглядывать за Линареса

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Хэйни о возможном поединке с Ломаченко: Я не хочу заглядывать за Линареса

UA-Футбол
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Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (25-0, 15 КО) не захотел комментировать потенциальный поединок против украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) пока не одержит победу в поединке с мексиканцем Хорхе Линаресом (47-5; 29 КО). Его слова цитирует ESNews:

"Я могу говорить о боях, которые хотелось бы получить в будущем, но сейчас я сконцентрирован только на Линаресе.

Я не хочу заглядывать за Линнареса. Это серьезный вызов. Я хочу просто его пройти, а потому должен быть полностью сконцентрирован на этом поединке" - сказал американец.

Напомним, что ранее Шеннон Бриггс публично обратился к Кличко.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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