Хэйни о возможном поединке с Ломаченко: Я не хочу заглядывать за Линареса

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (25-0, 15 КО) не захотел комментировать потенциальный поединок против украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) пока не одержит победу в поединке с мексиканцем Хорхе Линаресом (47-5; 29 КО). Его слова цитирует ESNews:

"Я могу говорить о боях, которые хотелось бы получить в будущем, но сейчас я сконцентрирован только на Линаресе.

Я не хочу заглядывать за Линнареса. Это серьезный вызов. Я хочу просто его пройти, а потому должен быть полностью сконцентрирован на этом поединке" - сказал американец.