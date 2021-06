Иноуэ ударом по корпусу вырубил соперника и успешно отстоял звание чемпиона. Видео

Чемпион мира в первом легком весе по версиям WBA и IBF Наоя Иноуэ (21-0, 18 КО) успешно защитил свои титулы на вечере бокса в Лас-Вегасе (США).

Своего соперника, филиппинца Майкла Дасмариньяса (30-3-1, 23 КО) он победил в третьем раунде нокаутирующим ударом по корпусу. Стоит отметить, что после первого подобного попадания претендент на титулы сумел подняться с настила ринга, однако после второго рефери остановил бой и был на 100% прав в своем решении.

Liver ... Liver ... Game Over, #AndStill inside of 3 rounds.



Try to not wince while watching this. @naoyainoue_410 is just on another level. ???????? #InoueDasmarinas pic.twitter.com/hIl1G9MQPo