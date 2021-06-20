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Иноуэ ударом по корпусу вырубил соперника и успешно отстоял звание чемпиона. Видео

Бокс
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Действительно зрелищно

Иноуэ ударом по корпусу вырубил соперника и успешно отстоял звание чемпиона. Видео

UA-Футбол
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Чемпион мира в первом легком весе по версиям WBA и IBF Наоя Иноуэ (21-0, 18 КО) успешно защитил свои титулы на вечере бокса в Лас-Вегасе (США).

Своего соперника, филиппинца Майкла Дасмариньяса (30-3-1, 23 КО) он победил в третьем раунде нокаутирующим ударом по корпусу. Стоит отметить, что после первого подобного попадания претендент на титулы сумел подняться с настила ринга, однако после второго рефери остановил бой и был на 100% прав в своем решении.

Напомним, что ранее Джермалл Чарло успешно защитил чемпионский титул.

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В статье: Наоя Иноуэ
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