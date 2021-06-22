Накатани: Буду драться с Ломаченко с решимостью победить

Обладатель пояса WBO International в легком весе Масайоши Накатани в субботу в Лас-Вегасе проведет крупнейший бой в карьере, а его оппонентом станет бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко.

Накатани, занимающий девятую строку в списке лучших боксеров легкого дивизиона по версии The Ring, давно восхищается превосходными навыками своего соперника по субботней схватке и не считает, что экс-король рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории уже не тот, кем был несколько лет назад.

«Это большой шанс для меня. Наблюдая за Ломаченко, я и представить себе не мог, что буду драться с ним. Меня поразили некоторые из его боев, в которых он доминировал и игрался со своими соперниками до того, как перешел в легкий вес. У него уникальная работа ног, которой нет ни у кого. Его мастерство было настолько феноменальным, что я даже задумывался, а есть ли на планете кто-то, кто смог бы победить его. Его доминирующие победы были просто великолепны.

С тех пор, как Ломаченко перешел в легкий вес, он выглядит иначе, чем раньше. К его чести, упорная победа над Хорхе Линаресом была впечатляющей, он продемонстрировал исключительный набор навыков, но в остальном он не показал свой уникальный бокс, который раньше делал его таким особенным».

Накатани, рост которого составляет гигантские для легкого веса 182 сантиметра, делает большую ставку на свои габариты, чтобы усложнить жизнь Ломаченко на ринге.

«Мое преимущество в том, что я больше Ломаченко. Я давно выступаю в легком весе, а он поднялся сюда. Это тоже должно мне дать некоторое психологическое преимущество.

Накатани подходит к бою с Ломаченко в лучшей позиции в своей карьере. На новый уровень японец вышел в декабре 2020 года после зрелищной победы над статусным кубинцем Феликсом Вердехо.

«После 17-месячного перерыва было непросто подготовиться к поединку с одним из топ-боксеров. Я знал, что если выиграю, то у меня появятся новые возможности».

И Накатани не ошибся – победа над Вердехо стала для японца пропуском на бой с Ломаченко, которому еще несколько месяцев назад принадлежали титулы WBA, WBC и WBO, а также ремень журнала The Ring.

Ломаченко и Накатани имеют в своих послужных списках общего соперника – речь о новом абсолютном чемпионе мира в легком весе Теофимо Лопесе. Однако японец считает, что их бои с американцем прошли на разных этапах карьер.

«Думаю, у Ломаченко была другая ситуация, чем у меня. В то время он уже был проверенным чемпионом, который годами находился на вершине с впечатляющим рекордом, а я был бойцом, который только начинал подниматься по мировой лестнице в легком весе.

Во время боя с Лопесом я спонтанно справлялся с его сильными ударами, чтобы не позволить ему взять бой под контроль. С другой стороны, Ломаченко был довольно консервативен, чтобы не пострадать от яростных выстрелов Теофимо. Вы знаете, что Лопес очень опасен, особенно в первых двух раундах, поэтому Ломаченко был очень осторожен и не подвергал себя риску. У нас с Ломаченко разные взгляды на бой с Лопесом, и из-за этого у нас были разные стратегии».

Накатани считает, что картина боя Лопеса с Ломаченко, особенно в стартовых раундах, является для него ориентиром перед предстоящей схваткой с опытным украинцем.

«В идеале я хочу драться на дальней дистанции, не выходя на удобное расстояние для Ломаченко. Самый информативный бой о нем – это поединок с Лопесом. Выводы из этого боя – разгадка того, как заставить Ломаченко чувствовать себя не в своей тарелке. Кажется, ему некомфортно, когда на него идут с дерзкими ударами.

Кроме того, мне кое-что говорит правая прямая, которой Линарес отправил Ломаченко в нокдаун. В прошлый раз я спарринговал с Линаресом, но в этот раз не стал, потому что Ломаченко – левша. Я уверен, что мы с Ломаченко постараемся найти возможность для определяющего прямого удара, и мы будем драться на дистанции, где каждое прямое попадание очень ценно.

Я должен держать его в напряжении, особенно в те моменты, когда мы не обмениваемся ударами. В противном случае он будет в любое время беспрепятственно нападать на меня и наносить шквал ударов».

Накатани, который тренировался в зале Teiken Gym под бдительным присмотром Сендая Танаки, где он проводил спарринги с Кендзи Фудзитой и Субару Муратой за 10 дней до боя, по прибытию в США сделал для Ломаченко послание.

«Чтобы подойти к этому поединку в отличной форме, я использую все, чтобы в ночь боя явить свою лучшую версию. Я буду драться с Ломаченко с решимостью победить, несмотря ни на что.

Даже в разгар депрессивной пандемии я хочу вдохновить Японию, показав, что японские боксеры способны драться на крупных аренах за границей, как это делает бой соотечественник Наоя Иноуэ».