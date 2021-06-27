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Ей шо, повылазило: Одна из судей поединка Ломаченко - Накатани отдала два раунда японцу

Бокс
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Ей шо, повылазило: Одна из судей поединка Ломаченко - Накатани отдала два раунда японцу

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) уверенно и ярко победил японца Масайоши Накатани (19-2, 13 КО) в главном событии вечера в Лас-Вегасе (США).

Видео нокаута Ломаченко - Накатани

После завершения поединка спортивный журналист Джейк Донован сообщил, что одна из судей боя Патрисия Морс Джарман отдала два раунда по сути одностороннего избиения в актив японца. При том что ее коллеги единогласно поставили счет 80-71.

Комментарий Ломаченко после боя

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В статье: Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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