Ей шо, повылазило: Одна из судей поединка Ломаченко - Накатани отдала два раунда японцу

Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) уверенно и ярко победил японца Масайоши Накатани (19-2, 13 КО) в главном событии вечера в Лас-Вегасе (США).

Видео нокаута Ломаченко - Накатани

После завершения поединка спортивный журналист Джейк Донован сообщил, что одна из судей боя Патрисия Морс Джарман отдала два раунда по сути одностороннего избиения в актив японца. При том что ее коллеги единогласно поставили счет 80-71 .