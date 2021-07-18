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Митрофанов - Бабатунде: Видео-обзор чемпионского поединка
Был интересный бой
Вечером 17 июля в центре ACCO International в Киеве украинец Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 8 КО)
Вашему вниманию видео-обзор поединка:
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