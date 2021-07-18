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Митрофанов - Бабатунде: Видео-обзор чемпионского поединка

Бокс
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Был интересный бой

Митрофанов - Бабатунде: Видео-обзор чемпионского поединка

UA-Футбол
Новина українською

Вечером 17 июля в центре ACCO International в Киеве украинец Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 8 КО) успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO Oriental в поединке против нигерийского чемпиона Рилливана Бабатунде (13-1, 8 КО).

Вашему вниманию видео-обзор поединка:

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В статье: Дмитрий Митрофанов
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