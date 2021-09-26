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Усик и Джошуа встретились в раздевалке после боя. Фото
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фото - boxingscene.com
Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) встретились в раздевалке после своего
Заметно, что между бойцами царит хорошая атмосфера, несмотря на ожесточенный бой в ринге.
Respect ???? #JoshuaUsyk pic.twitter.com/ubb7T4JTEB— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 25, 2021
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