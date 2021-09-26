Усик и Джошуа встретились в раздевалке после боя. Фото

Украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) встретились в раздевалке после своего поединка на арене стадиона Тоттенхэм (Лондон).

Усик - Джошуа: Как это было

Заметно, что между бойцами царит хорошая атмосфера, несмотря на ожесточенный бой в ринге.