Леннокс Льюис: Сейчас Фьюри - супертяж номер один в мире

Легенда мирового бокса Леннокс Льюис прокомментировал итог поединка Фьюри - Уайлдер 3. Его слова цитирует IFL TV:

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"Фьюри показал отличное выступление и сделал свое дело. Кто ожидал, что такое будет? Первый бой был хорошим, второй - замечательным, а этот стал вишенкой на торте.

Уайлдер не хотел проигрывать, он был настроен на победу. Он был уставшим, но держался. Уайлдер хотел уйти на щите - он это сделал. Деонтей показал смелость, мужество и подарил нам хороший бой.

Сейчас Тайсон Фьюри - супертяжеловес номер один в мире" - сказал он.