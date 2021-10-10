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Леннокс Льюис: Сейчас Фьюри - супертяж номер один в мире
Усик с вами поспорит, господа
фото - boxingscene.com
Легенда мирового бокса Леннокс Льюис прокомментировал
"Фьюри показал отличное выступление и сделал свое дело. Кто ожидал, что такое будет? Первый бой был хорошим, второй - замечательным, а этот стал вишенкой на торте.
Уайлдер не хотел проигрывать, он был настроен на победу. Он был уставшим, но держался. Уайлдер хотел уйти на щите - он это сделал. Деонтей показал смелость, мужество и подарил нам хороший бой.
Сейчас Тайсон Фьюри - супертяжеловес номер один в мире" - сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
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