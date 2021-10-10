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Леннокс Льюис: Сейчас Фьюри - супертяж номер один в мире

Бокс
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Усик с вами поспорит, господа

Леннокс Льюис: Сейчас Фьюри - супертяж номер один в мире

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса Леннокс Льюис прокомментировал итог поединка Фьюри - Уайлдер 3. Его слова цитирует IFL TV:

Видео нокаута

"Фьюри показал отличное выступление и сделал свое дело. Кто ожидал, что такое будет? Первый бой был хорошим, второй - замечательным, а этот стал вишенкой на торте.

Уайлдер не хотел проигрывать, он был настроен на победу. Он был уставшим, но держался. Уайлдер хотел уйти на щите - он это сделал. Деонтей показал смелость, мужество и подарил нам хороший бой.

Сейчас Тайсон Фьюри - супертяжеловес номер один в мире" - сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри прокомментировал победу над Уайлдером.

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В статье: Тайсон Фьюри Леннокс Льюис
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