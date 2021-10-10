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Тони Белью: Тайсон Фьюри выступил блестяще, Уайлдер показал невероятную храбрость
Комментарий британца
Бывший британский супертяжеловес Тони Белью прокомментировал
"Тайсон Фьюри выступил блестяще! Он лицом к лицу столкнулся с опасностью и смог разобраться с этим. Уайлдер показал невероятную храбрость, к чему не может быть никаких вопросов! Есть несколько интересных боев для Фьюри и Уайлдера! Плюс к репутации каждого сегодняшний бой!" - написал он в Твиттере.
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