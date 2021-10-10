Тони Белью: Тайсон Фьюри выступил блестяще, Уайлдер показал невероятную храбрость

Бывший британский супертяжеловес Тони Белью прокомментировал бой своего соотечественника , чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО).

"Тайсон Фьюри выступил блестяще! Он лицом к лицу столкнулся с опасностью и смог разобраться с этим. Уайлдер показал невероятную храбрость, к чему не может быть никаких вопросов! Есть несколько интересных боев для Фьюри и Уайлдера! Плюс к репутации каждого сегодняшний бой!" - написал он в Твиттере.