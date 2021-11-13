Теофимо Лопес в очередной раз остро высказался о Хэйни

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0; 12 КО) прокомментировал сравнение регулярного чемпиона по версии WBC Девина Хэйни (26-0; 15 КО) и Джоша Тейлора (18-0; 13 КО), лидера полусреднгего веса. Его слова цитирует канал SNOWQUEENLA:

"Джош Тейлор – абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе. Я даже не знаю, кем является Девин Хэйни. Бумажный чемпион? Чемпион по электронной почте? Он не заслужил этот титул. Хэйни подрался за пояс с парнем, который шел в рейтинге 57 или 59-м. Они сражались за титул, все еще принадлежавший Ломаченко.

Тейлор раньше сражался с Хосе Рамиресом и другими бойцами. На мой взгляд, он сражался с Виктором Постолом и так далее. Его соперники сражались с Теренсом Кроуфордом и другими чемпионами.

Такого молодого парня, как Хэйни, ждет яркое будущее, если он все сделает правильно, но он неравный Тейлору, потому что не показал трудовой этики. Девина освистали в его родном городе, Лас-Вегасе. Это произошло, когда он сражался с Хорхе Линаресом. Это выглядело плохо. Давайте посмотрим, что он покажет против Джозефа Диаса" – сказал он.