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Деревянченко и Адамес прошли церемонию взвешивания
Украинец легче
Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3; 10 КО) и его будущий соперник, пуэрториканец Карлос Адамес (20-1; 16 КО) прошли церемонию взвешивания перед своим поединком.
Так, под нашим соотечественником весы показали 72,1 кг, в то время как его оппонент продемонстрировал 72,3 кг.
Напомним, что бой Деревянченко – Адамес состоится в ночь с 5 на 6 декабря в Лос-Анджелесе (США).
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