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Деревянченко и Адамес прошли церемонию взвешивания

Бокс
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Украинец легче

Деревянченко и Адамес прошли церемонию взвешивания

UA-Футбол
Новина українською

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3; 10 КО) и его будущий соперник, пуэрториканец Карлос Адамес (20-1; 16 КО) прошли церемонию взвешивания перед своим поединком.

Так, под нашим соотечественником весы показали 72,1 кг, в то время как его оппонент продемонстрировал 72,3 кг.

Напомним, что бой Деревянченко – Адамес состоится в ночь с 5 на 6 декабря в Лос-Анджелесе (США).

Ранее боксеры провели битву взглядов

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В статье: Сергей Деревянченко
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