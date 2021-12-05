Деревянченко и Адамес прошли церемонию взвешивания

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3; 10 КО) и его будущий соперник, пуэрториканец Карлос Адамес (20-1; 16 КО) прошли церемонию взвешивания перед своим поединком.

Так, под нашим соотечественником весы показали 72,1 кг , в то время как его оппонент продемонстрировал 72,3 кг.

Напомним, что бой Деревянченко – Адамес состоится в ночь с 5 на 6 декабря в Лос-Анджелесе (США).