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"Глянь в зеркало и не болтай". Ломаченко опубликовал в Instagram высказывание российского музыканта
Ответ хейтерам?
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в ночь с субботы на воскресенье единогласным решением судей в Нью-Йорке побил Ричарда Комми (30-4, 27 КО).
После боя Владимир Кличко
Позднее Ломаченко выложил в Instagram слова российского музыканта и поэта Петра Мамонова.
«Рассказывать не надо никогда, что ложку ты проносишь мимо рта. И что жена попалась, глупая – не та...И что вокруг обман и суета. И что металл – не тот, и что – Китай...Поди – глянь в зеркало. И больше – не болтай», - говорит Мамонов в ролике.
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