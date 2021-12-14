"Глянь в зеркало и не болтай". Ломаченко опубликовал в Instagram высказывание российского музыканта

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в ночь с субботы на воскресенье единогласным решением судей в Нью-Йорке побил Ричарда Комми (30-4, 27 КО).

После боя Владимир Кличко раскритиковал Ломаченко за то, что украинец в ринге накинул на себя флаг не Украины, а своего родного города Белгород-Днестровского. А экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский заявил, что Василий не любит свою страну .

Позднее Ломаченко выложил в Instagram слова российского музыканта и поэта Петра Мамонова.

«Рассказывать не надо никогда, что ложку ты проносишь мимо рта. И что жена попалась, глупая – не та...И что вокруг обман и суета. И что металл – не тот, и что – Китай...Поди – глянь в зеркало. И больше – не болтай», - говорит Мамонов в ролике.