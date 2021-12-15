Тайсон Фьюри хочет провести выставочный бой с Майком Тайсоном

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) заявил, что не против провести выставочный бой против легендарного Майка Тайсона, а также признался, что является большим фанатом "Железного Майка".

"Обожаю бои Майка. Смотрел его камбэк. Это было удивительно. Конечно же хотел бы провести с ним выставочный бой. Если не срастется с Диллианом Уайтом, то можно будет сделать ярмарочный поединок с Майком. Тайсон против Тайсона. Прошлое против настоящего. Это же бокс. Здесь можно много чего прикольного замутить".