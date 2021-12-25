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Луис Ортис: Все супертяжи избегают меня, не знаю почему

Бокс
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Комментарий кубинца

Луис Ортис: Все супертяжи избегают меня, не знаю почему

https://fightnews.info/ Fightnews

UA-Футбол
Новина українською

Кубинский супертяж Луис Ортис (32-2; 27 КО) посетовал на тот факт, что никто из его коллег не хочет выходить с ним на ринг. Его слова цитирует BoxingScene:

"Другие супертяжи не вспоминают меня, все они избегают меня. Не знаю почему, может быть, потому что они боятся меня. Но я всегда готов к вызову, когда кто-нибудь назовет мое имя.

Мой ум и тело в отличной форме. Те, кто не верит, что Кинг-Конга не справится с этой задачей, глубоко ошибаются. Я рад любому сопернику, в том числе Чарльзу Мартину" – сказал он.

Напомним, ранее промоутер Джошуа рассказал, когда состоится реванш против Усика.

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