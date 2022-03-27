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Российские фашисты поселились в доме Александра Усика

Бокс
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Смерть фашистам

Российские фашисты поселились в доме Александра Усика

Фото: Boxing News

UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (19-0; 13 КО) Екатерина Усик на своей странице в Instagram рассказала, что в их доме в Ворзеле в Киевской области поселились кучка российских орков.

Российские фашисты поселились в доме Александра Усика - изображение 1

Напомним, что ранее Орландо Солидо поддержал Василия Ломаченко.

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В статье: Александр Усик
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