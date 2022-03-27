Российские фашисты поселились в доме Александра Усика

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (19-0; 13 КО) Екатерина Усик на своей странице в Instagram рассказала, что в их доме в Ворзеле в Киевской области поселились кучка российских орков.

Напомним, что ранее Орландо Солидо поддержал Василия Ломаченко.