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Российские фашисты поселились в доме Александра Усика
Смерть фашистам
Фото: Boxing News
Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (19-0; 13 КО) Екатерина Усик на своей странице в Instagram рассказала, что в их доме в Ворзеле в Киевской области поселились кучка российских орков.
Напомним, что ранее Орландо Солидо
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