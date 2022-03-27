УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эдди Хирн назвал приблизительную дату реванша Усик – Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдди Хирн назвал приблизительную дату реванша Усик – Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Нужен бой

Эдди Хирн назвал приблизительную дату реванша Усик – Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн назвал ориентировочную дату реванша между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует TalkSport:

"У нас было четыре или пять предложений со всего мира по поводу места проведения боя. Это фактически раздельный бой, поэтому все хотят знать поступающие предложения.

Мы хотели бы провести реванш в Великобритании, но было много значительных предложений по организации боя за границей. У нас были предложения по нескольким странам Ближнего Востока, Америки, Великобритании.

Мы должны сесть с Алексом Красюком и обсудить те предложения, которые у нас были, и выбрать, с каким из них нужно двигаться дальше.

Мы хотим, чтобы бой состоялся до конца июня, поэтому, вероятно, реванш будет в середине или конце месяца, позже всего – в первую субботу июля, 2 числа" – сказал он.

Напомним, что ранее российские фашисты поселились в доме Усика.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...