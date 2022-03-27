Эдди Хирн назвал приблизительную дату реванша Усик – Джошуа

Британский промоутер Эдди Хирн назвал ориентировочную дату реванша между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует TalkSport:

"У нас было четыре или пять предложений со всего мира по поводу места проведения боя. Это фактически раздельный бой, поэтому все хотят знать поступающие предложения.

Мы хотели бы провести реванш в Великобритании, но было много значительных предложений по организации боя за границей. У нас были предложения по нескольким странам Ближнего Востока, Америки, Великобритании.

Мы должны сесть с Алексом Красюком и обсудить те предложения, которые у нас были, и выбрать, с каким из них нужно двигаться дальше.

Мы хотим, чтобы бой состоялся до конца июня, поэтому, вероятно, реванш будет в середине или конце месяца, позже всего – в первую субботу июля, 2 числа" – сказал он.