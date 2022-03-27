Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн назвал приблизительную дату реванша Усик – Джошуа
Нужен бой
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн назвал ориентировочную дату реванша между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует TalkSport:
"У нас было четыре или пять предложений со всего мира по поводу места проведения боя. Это фактически раздельный бой, поэтому все хотят знать поступающие предложения.
Мы хотели бы провести реванш в Великобритании, но было много значительных предложений по организации боя за границей. У нас были предложения по нескольким странам Ближнего Востока, Америки, Великобритании.
Мы должны сесть с Алексом Красюком и обсудить те предложения, которые у нас были, и выбрать, с каким из них нужно двигаться дальше.
Мы хотим, чтобы бой состоялся до конца июня, поэтому, вероятно, реванш будет в середине или конце месяца, позже всего – в первую субботу июля, 2 числа" – сказал он.
Напомним, что ранее российские
Популярное сейчас
- Вокруг Киева наблюдается положительная динамика - Глава МВД
- Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем полковникам ВСУ
- Арестович рассказал о новых планах оккупантов: войска рашистов будут переброшены на Донбасс
- Орландо Салидо поддержал Василия Ломаченко
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО