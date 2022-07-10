Альварес назвал цель на поединок с Головкиным

Абсолютный чемпион мира в суперсредней вазе Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) назвал главную цель на поединок с казахом Головкиным.

— Что касается поединка-трилогии с Головкиным, ваш фокус отправить Головкина на пенсию?

— Да, это моя цель на этот бой – отправить Головкина на пенсию! У меня будет отличный лагерь, чтобы достичь этой цели.

— Как вы готовитесь к этому бою? Вы показываете, что, несмотря на факт вашего поражения, вы все еще в строю.

— Это жизнь. Где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Как я говорил раньше, когда гонишься за величием - будут задержки и препятствия на этом пути. Будет одна или три или десять — но это не значит, что ты этого не добьешься. Мы все еще здесь и на том же пути.

— Что вы узнали из последнего поединка, что можете взять в ринг на следующий бой?

— Двигаться вперед. Очевидно, что случаются вещи, которые не должны произойти. Но это то, как оно есть. Я должен двигаться вперед с тем же уровнем дисциплины, и также не совершать тех ошибок, которые уже совершал.