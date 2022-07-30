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У ТОР Rank нет информации о следующем бое Ломаченко

Бокс
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А будет ли он вообще

У ТОР Rank нет информации о следующем бое Ломаченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутерская компания ТОР Rank, клиентом которой является украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) не смогла предоставить хоть какой-то информации по запросу портала Luckypunch.net относительно следующего поединка своего подопечного.

Вице-президент компании Карл Моретти в ответе на запрос заявил, что "пока нечего комментировать".

Напомним, что Боб Арум ранее говорил, что хочет организовать бой Ломаченко в октябре, однако даже потенциальных соперников для украинца пока назвать сложно.

Отметим, что ранее Деревянченко и Конли провели церемонию взвешивания.

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В статье: Василий Ломаченко
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