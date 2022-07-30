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У ТОР Rank нет информации о следующем бое Ломаченко
А будет ли он вообще
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутерская компания ТОР Rank, клиентом которой является украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) не смогла предоставить хоть какой-то информации по запросу портала Luckypunch.net относительно следующего поединка своего подопечного.
Вице-президент компании Карл Моретти в ответе на запрос заявил, что "пока нечего комментировать".
Напомним, что Боб Арум ранее говорил, что хочет организовать бой Ломаченко в октябре, однако даже потенциальных соперников для украинца пока назвать сложно.
Отметим, что ранее Деревянченко и Конли
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