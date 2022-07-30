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Ломаченко может выйти на ринг 22 октября
Ситуация проясняется
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) может выйти на ринг 22 октября. Об этом сообщает Luckypunch.net со ссылкой на вице-президента Top Rank Boxing Карла Моретти.
Соперник нашего спортсмена пока не известен, но, скорее всего, его найдут после того, как Василий получит право на выезд из Украины.
Напомним, что свой крайний бой Ломченко провел 11 декабря 2021 года, когда в поединке против Ричарда Комми победил того единогласным решением судей.
Отметим, что ранее ТОР Rank
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