  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко может выйти на ринг 22 октября
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко может выйти на ринг 22 октября

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Ситуация проясняется

Ломаченко может выйти на ринг 22 октября

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) может выйти на ринг 22 октября. Об этом сообщает Luckypunch.net со ссылкой на вице-президента Top Rank Boxing Карла Моретти.

Соперник нашего спортсмена пока не известен, но, скорее всего, его найдут после того, как Василий получит право на выезд из Украины.

Напомним, что свой крайний бой Ломченко провел 11 декабря 2021 года, когда в поединке против Ричарда Комми победил того единогласным решением судей.

Отметим, что ранее ТОР Rank не давали информации о предстоящем бое Ломаченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Анатолий Ломаченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде