Усик – Джошуа: В Украине трансляция боя будет бесплатной

Поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) будет бесплатно показан в Украине.

После новости , что единственным транслятором боя в Украине станет платформа DAZN, еще одна платформа MEGOGO выпустила официальную информацию о бесплатном показе боя на своем ресурсе.

Показ будет доступен в разделе "Спорт" на MEGOGO, на интерактивном канале "MEGOGO Гонг", а также на региональных каналах "Суспільногго" и на ютуб-канале Усика – Usyk17.

В рамках трансляции пользователи смогут посмотреть бои андеркарда, главный бой и студию.