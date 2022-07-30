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Усик – Джошуа: В Украине трансляция боя будет бесплатной

Бокс
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Никто не сомневался

Усик – Джошуа: В Украине трансляция боя будет бесплатной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) будет бесплатно показан в Украине.

После новости, что единственным транслятором боя в Украине станет платформа DAZN, еще одна платформа MEGOGO выпустила официальную информацию о бесплатном показе боя на своем ресурсе.

Показ будет доступен в разделе "Спорт" на MEGOGO, на интерактивном канале "MEGOGO Гонг", а также на региональных каналах "Суспільногго" и на ютуб-канале Усика – Usyk17.

В рамках трансляции пользователи смогут посмотреть бои андеркарда, главный бой и студию.

Напомним, что ранее Усик объявил о выпуске NFT-токена.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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