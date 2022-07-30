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Усик – Джошуа: В Украине трансляция боя будет бесплатной
Никто не сомневался
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) будет бесплатно показан в Украине.
После
Показ будет доступен в разделе "Спорт" на MEGOGO, на интерактивном канале "MEGOGO Гонг", а также на региональных каналах "Суспільногго" и на ютуб-канале Усика – Usyk17.
В рамках трансляции пользователи смогут посмотреть бои андеркарда, главный бой и студию.
Напомним, что ранее Усик
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