Тайсон Фьюри: Усик не готов, потому что он не хочет драться

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) сообщил, что на следующей неделе назовет имя своего соперника.

Вы будете сражаться в 2022 году?

Я проведу поединок через пару месяцев здесь, в Британии.

Это Усик или кто-нибудь другой?

Усик не готов, потому что он не хочет драться.

Так кто же это будет?

Я не знаю. Кто будет доступен. Кого Фрэнк Уоррен найдет для меня, это будет тот, против кого я защищу свой титул WBC. Они все неумеха в любом случае. Я ушел, но теперь вернулся. И никто не может меня избить. Я однажды побью Джошуа и Усика вместе.

Будет ли ваш бой на "Уэмбли"?

Я не знаю. Я думаю, будет анонс на следующей неделе.

Значит, что-нибудь есть?

Я знаю, кто это. Это будет анонсировано в начале следующей недели.

Это Усик?

Нет.

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