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Тайсон Фьюри: Усик не готов, потому что он не хочет драться
Цыганский король обещает уже вскоре объявить имя следующего соперника
фото - boxingscene.com
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) сообщил, что на следующей неделе назовет имя своего соперника.
Вы будете сражаться в 2022 году?
Я проведу поединок через пару месяцев здесь, в Британии.
Это Усик или кто-нибудь другой?
Усик не готов, потому что он не хочет драться.
Так кто же это будет?
Я не знаю. Кто будет доступен. Кого Фрэнк Уоррен найдет для меня, это будет тот, против кого я защищу свой титул WBC. Они все неумеха в любом случае. Я ушел, но теперь вернулся. И никто не может меня избить. Я однажды побью Джошуа и Усика вместе.
Будет ли ваш бой на "Уэмбли"?
Я не знаю. Я думаю, будет анонс на следующей неделе.
Значит, что-нибудь есть?
Я знаю, кто это. Это будет анонсировано в начале следующей недели.
Это Усик?
Нет.
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