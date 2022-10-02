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WBA опустила в рейтинге двух украинцев

Бокс
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Они давно не выходили на ринг

WBA опустила в рейтинге двух украинцев

UA-Футбол
Новина українською

Мировая боксерская ассоциация (WBA) обновила свои рейтинги.

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) опустился с 9-й позиции на 11-ю. В 2022 году он провел лишь одно сражение (ничья против Габриэля Маэстро).

Арнольд Хегай, боксер полулегкого веса опустился за ТОП-15.

Чемпионами WBA являются украинский супертяж Александр Усик и боец легчайшего веса Артем Далакян. Василий Ломаченко идет в рейтинге четвертым.

Напомним, что ранее украинец Чеботарь выиграл 12-й бой в профе.

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В статье: Тарас Шелестюк
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