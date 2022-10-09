Ломаченко дал прогноз на бой Усик – Фьюри

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) дал свой прогноз на бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 1 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Ф' юри (32-0-1; 23 КО). Его слова цитирует канал Fino Boxing:

"Усик – мой друг. Конечно, я думаю, что он выиграет. Усик покажет очень умный и технический бокс из Фьюри. Габариты и скорость Фьюри не суть важны" – сказал он.