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Ломаченко дал прогноз на бой Усик – Фьюри

Бокс
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Ломаченко дал прогноз на бой Усик – Фьюри

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Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) дал свой прогноз на бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 1 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Ф' юри (32-0-1; 23 КО). Его слова цитирует канал Fino Boxing:

"Усик – мой друг. Конечно, я думаю, что он выиграет. Усик покажет очень умный и технический бокс из Фьюри. Габариты и скорость Фьюри не суть важны" – сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко рассказал о своей мечте.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Тайсон Фьюри Анатолий Ломаченко
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