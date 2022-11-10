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Рой Джонс назвал список лучших боксеров по его мнению
Усик попал в топ-3
Фото: Flipboard
Бывший чемпион мира Рой Джонс назвал свой рейтинг лучших боксеров мира.
"Действительно трудно назвать, но прямо сейчас это Фьюри.
Он должен быть номером 1, затем Кроуфорд, Усик, вероятно, номер 3, Бивол - номер 4. А номер 5 - не знаю", - сказал Джонс.
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Источник:Tribuna
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