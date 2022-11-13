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Пояс Усика по версии IBF уже поделили

Бокс
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А не рановато

Пояс Усика по версии IBF уже поделили

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Хорватский супертяж Филипп Хргович (14-0; 12 КО) стал обязательным претендентом на титул IBF, который сейчас принадлежит украинцу Александру Усику (20-0; 13 КО).

Почему Усик не обязан сражаться против Хрговича?

Журналист Майк Бенсон объяснил, что будет с титулом IBF, если Усик не захочет проводить обязательную защиту, а организация будет настаивать на таком поединке.

По его версии, пояс станет вакантным, а в поединке за него сойдутся Хргович и Энди Руис (35-2; 22 КО). Если американец станет соперником Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО) в бою за право претендовать на титул WBC, то вместо Руиса соперником хорвата станет Энтони Джошуа (24-3; 22 КО).

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В статье: Александр Усик
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