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Пояс Усика по версии IBF уже поделили
А не рановато
Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватский супертяж Филипп Хргович (14-0; 12 КО)
Журналист Майк Бенсон объяснил, что будет с титулом IBF, если Усик не захочет проводить обязательную защиту, а организация будет настаивать на таком поединке.
По его версии, пояс станет вакантным, а в поединке за него сойдутся Хргович и Энди Руис (35-2; 22 КО). Если американец станет соперником Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО) в бою за право претендовать на титул WBC, то вместо Руиса соперником хорвата станет Энтони Джошуа (24-3; 22 КО).
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