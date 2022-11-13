Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Усика объяснил ситуацию с претендентом Хрговичем
Все достаточно просто
Фото: CBS Sports
Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк объяснил, что будет делать команда нашего спортсмена в ситуации, когда IBF
"Сегодня IBF назначил Филиппа Хрговича официальным претендентом на бой с Александром Усиком. Во-первых, это достаточно спорное решение, учитывая очередность обязательных защит (первым в списке является Дюбуа от WBA).
Во-вторых, такое сражение могло бы отдалить мир от самого ожидаемого исторического противостояния за абсолютного чемпиона.
И все же не все так плохо:
1) пока не назначена дата торгов, IBF будет иметь право санкционировать бой за абсолюта, поскольку такой ранг поединка является приоритетным для всех 4 организаций;
2) команды Усика и соперника имеют даже предварительную дату для такого поединка (18 февраля). Учитывая вышесказанное, IBF будет иметь все легальные инструменты, чтобы отдать приоритет большому поединку.
И напомню, что Усик в статусе официального претендента ждал поединка с Джошуа более 2 лет" - сказал он.
Напомним, что ранее Усик
Популярное сейчас
- Динамо - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.11.2022
- Арсенал имеет договоренность с Шахтером о трансфере Мудрика, - источник
- Поражение Сити, отрыв Арсенала, травма Миколенко. Главные новости за 12 ноября
- Рой Джонс назвал список лучших боксеров по его мнению
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО