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Промоутер Усика объяснил ситуацию с претендентом Хрговичем

Бокс
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Все достаточно просто

Промоутер Усика объяснил ситуацию с претендентом Хрговичем

Фото: CBS Sports

UA-Футбол
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Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк объяснил, что будет делать команда нашего спортсмена в ситуации, когда IBF назвало обязательным претендентом на свой титул хорвата Филиппа Хрговича (14) -0;12 КО). Его слова цитирует tribuna.ua:

"Сегодня IBF назначил Филиппа Хрговича официальным претендентом на бой с Александром Усиком. Во-первых, это достаточно спорное решение, учитывая очередность обязательных защит (первым в списке является Дюбуа от WBA).

Во-вторых, такое сражение могло бы отдалить мир от самого ожидаемого исторического противостояния за абсолютного чемпиона.

И все же не все так плохо:

1) пока не назначена дата торгов, IBF будет иметь право санкционировать бой за абсолюта, поскольку такой ранг поединка является приоритетным для всех 4 организаций;

2) команды Усика и соперника имеют даже предварительную дату для такого поединка (18 февраля). Учитывая вышесказанное, IBF будет иметь все легальные инструменты, чтобы отдать приоритет большому поединку.

И напомню, что Усик в статусе официального претендента ждал поединка с Джошуа более 2 лет" - сказал он.

Напомним, что ранее Усик отреагировал на освобождения Херсона.

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В статье: Александр Усик Филип Хргович
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