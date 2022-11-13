Промоутер Усика объяснил ситуацию с претендентом Хрговичем

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк объяснил, что будет делать команда нашего спортсмена в ситуации, когда IBF назвало обязательным претендентом на свой титул хорвата Филиппа Хрговича (14) -0;12 КО). Его слова цитирует tribuna.ua:

"Сегодня IBF назначил Филиппа Хрговича официальным претендентом на бой с Александром Усиком. Во-первых, это достаточно спорное решение, учитывая очередность обязательных защит (первым в списке является Дюбуа от WBA).

Во-вторых, такое сражение могло бы отдалить мир от самого ожидаемого исторического противостояния за абсолютного чемпиона.

И все же не все так плохо:

1) пока не назначена дата торгов, IBF будет иметь право санкционировать бой за абсолюта, поскольку такой ранг поединка является приоритетным для всех 4 организаций;

2) команды Усика и соперника имеют даже предварительную дату для такого поединка (18 февраля). Учитывая вышесказанное, IBF будет иметь все легальные инструменты, чтобы отдать приоритет большому поединку.

И напомню, что Усик в статусе официального претендента ждал поединка с Джошуа более 2 лет" - сказал он.