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Тайсон Фьюри: Хочу сразиться с Александром Усиком
Неожиданное заявление
Фото: Sporting News
Чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) в интервью iFL TV заявил, что желает провести бой против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО).
"Хочу сразиться с Александром Усиком, парнем, который заставил Джошуа плакать после боя. Я добьюсь победы. Такой бой чертовски важен для меня.Собираюсь заставить его потанцевать. Посмотрим, так ли он хорош."
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