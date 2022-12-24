  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Денис Беринчик посетил военный госпиталь. Фото
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денис Беринчик посетил военный госпиталь. Фото

Бокс
Обновлено
(2 голосов)

Поддержка от боксера

Денис Беринчик посетил военный госпиталь. Фото

Фото: Париматч / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес, чемпион Европы по версии EBU Денис Беринчик посетил раненых военных в госпитале. Соответствующие фото размещены на странице Федерации бокса Украины в Instagram.

Денис Беринчик посетил военный госпиталь. Фото - изображение 1Денис Беринчик посетил военный госпиталь. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Александр Усик пожертвовал 13 миллионов на благотворительность.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Беринчик
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде