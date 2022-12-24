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Денис Беринчик посетил военный госпиталь. Фото
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Фото: Париматч / Автор неизвестен
Украинский легковес, чемпион Европы по версии EBU Денис Беринчик посетил раненых военных в госпитале. Соответствующие фото размещены на странице Федерации бокса Украины в Instagram.
Напомним, что ранее Александр Усик
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