Промоутер Усика: Контракт на бой против Фьюри согласован

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал, что контракт на бой его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) уже согласован. Слова специалиста цитирует SkySports:

"Кажется, контракт на бой согласован, но у нас еще нет готового документа. Да, мы на пути к бою Усик – Фьюри" – сказал Красюк.