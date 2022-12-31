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Промоутер Усика: Контракт на бой против Фьюри согласован

Бокс
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Промоутер Усика: Контракт на бой против Фьюри согласован

Фото: Flipboard

UA-Футбол
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Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал, что контракт на бой его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) уже согласован. Слова специалиста цитирует SkySports:

"Кажется, контракт на бой согласован, но у нас еще нет готового документа. Да, мы на пути к бою Усик – Фьюри" – сказал Красюк.

Напомним, что ранее Фьюри пообещал раздавить Усика.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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